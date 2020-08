PTB quer inviabilizar reeleição de Alcolumbre e Maia

Um dos mais recentes aliados de Jair Bolsonaro, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, está tentando impedir que seja apreciado qualquer tipo de projeto que viabilize a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente. Jefferson protocolou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para impedir reconduções nas mesas tanto em uma mesma legislatura quanto em legislaturas diferentes.

O movimento atinge mais o presidente do Senado. Alcolumbre tem apoio de parte considerável dos senadores para buscar uma recondução e busca encontrar meios de viabilizar juridicamente o movimento. Já Maia, diante de uma verdadeira profusão de candidatos, deixa claro que não tentará mais um mandato no comando da Câmara dos Deputados.