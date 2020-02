PTB vai expulsar Hans River

Equipe BR Político

O PTB anunciou que vai expulsar do partido Hans River, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows. Na terça-feira, 11, ele insultou a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, ao depor à CPMI das fake news.

O presidente do PTB de São Paulo, deputado estadual Campos Machado, disse ao Broadcast Político que só soube ontem que Hans é filiado à legenda. “Vou expulsá-lo sumariamente. Se ficar contrariado, que recorra à Justiça”, afirmou Machado. De acordo com o presidente da sigla, Hans River nunca teve atividade partidária no PTB.