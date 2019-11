Putin: ‘Brics deveriam ser mais práticos para liderar na ONU’

Equipe BR Político

Próximo líder a assumir a presidência dos Brics, em janeiro de 2020, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 14, que os países dos bloco deveriam ser mais “práticos” para assumir posições de liderança na ONU. Segundo o Broadcast Político, o presidente russo afirmou que seu país compartilha uma série de questões da agenda da Organização.

Putin também disse que a Rússia quer “ampliar nossa cooperação em matéria de política externa”, incluindo laços mais estreitos com os Brics no combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. O líder russo afirmou ainda que, quando assumir a presidência do bloco, terá como prioridade “seguir o ritmo e a toada dada pelo Brasil”.