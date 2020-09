PV e Pros confirmam candidatos próprios em Porto Alegre

Em Porto Alegre, PV e Pros aproveitaram o primeiro dia de liberação das convenções partidárias para confirmar, na segunda-feira, 31, seus candidatos nas eleições municipais deste ano à prefeitura da capital gaúcha.

Em decisão unânime, o Partido Verde oficializou o médico Montserrat Martins na disputa pelo Paço Municipal. A expectativa por uma coligação com a Rede Sustentabilidade fez com que o partido decidisse ainda não definir o nome do vice de Martins.

Em convenção virtual, o Pros indicou o deputado estadual Rodrigo Maroni na disputa pela prefeitura. Como vice da chapa pura, a sigla lançou o auditor e ex-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, Edelberto Mendonça.

O atual prefeito da cidade, Nelson Marchezan (PSDB), teve processo de impeachment aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre na última semana.