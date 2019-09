Quadro de Salles é ‘estável’

Equipe BR Político

De acordo com o relatório médico emitido pelo Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 28, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu entrada na Unidade de Emergência na noite de ontem com “mal estar”. Segundo o documento, o “quadro clínico atual é estável” e a internação aconteceu porque a equipe médica achou necessária a “realização de exames de rotina”.

