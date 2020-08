Quais os efeitos do fim das coligações proporcionais nas eleições deste ano?

Nas eleições municipais deste ano, não será mais permitida a formação de coligações para o cargo de vereador. Essa mudança, uma das principais criadas pela reforma eleitoral 2017, que entra em vigor no pleito 2020. A medida visa o enxugamento do inchado sistema partidário brasileiro, que atualmente conta com 33 partidos e tem outros 78 tentando conseguir registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na prática, o fim das coligações proporcionais vai impedir que legendas sem candidatos fortes na urna peguem carona em puxadores de voto de outros partidos, o chamado “efeito Tiririca”. Segundo o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo Marco Antônio Teixeira, a tendência é que a medida gere um número maior de candidatos a prefeito.

“Vai jogar mais candidatos na competição. Não só a vereador, porque agora os partidos podem lançar mais candidatos. O efeito também chega na eleição majoritária, porque na medida em que os partidos são obrigados a terem chapa própria para vereador, eles precisam de um candidato majoritário que ajude a puxar essa chapa”, diz.

Exemplo claro disso é a corrida pela Prefeitura de São Paulo, que já tem ao menos 15 pré-candidatos. “Acredito que isso é majoritariamente efeito da nova regra, além dos efeitos conjunturais”, reflete Teixeira.

Ele aponta ainda que “a tendência é de que a gente tenha uma câmara municipal menos fragmentada, com menos partidos políticos representados, o que é positivo para a negociação política. Quanto mais fragmentada, mais difícil é a governabilidade, porque você tem de enfrentar mais interesses partidários”, explica.

Estratégia partidária

A primeira estratégia que as siglas e os candidatos lançaram mão foi a troca partidária. Ainda no ano passado, por exemplo, nomes que buscam a reeleição em 2020, como o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, deu adeus ao PMN e foi para o DEM. Mesmo caminho foi seguido pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que deixou o PHS pelo PSD.

A migração para siglas com mais capilaridade deve levar legendas menores ao canto do ringue. Essa análise é consensual entre dirigentes de cinco partidos ouvidos pelo BRP.

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, acredita que a medida vai beneficiar os partidos mais tradicionais. “Vejo uma grande dificuldade para os partidos menores conseguirem montar uma chapa competitiva, aponta. “A tendência é acabar concentrando mais poder nos partidos mais tradicionais e antigos. Diminuindo, ao longo do tempo, o número de partidos no Brasil”, completa.

Segundo o secretário-geral do PSDB, deputado Beto Pereira (MS), o favorecimento ocorre porque as siglas “mais tradicionais” possuem “maior capilaridade” na sociedade. Ele avalia que o fim das coligações proporcionais vai exigir “projeto político” dos partidos.

“O efeito não é apenas só em 2020, vai ter reflexo em 2022, 2024 e 2026, que é a diminuição do número de partidos não estruturados no País. Hoje, nós temos dezenas de legendas que, muitas das vezes, tinham um conteúdo desconhecido pela população. A expectativa que nós temos é que nos próximos 10 anos vá ocorrer a fusão de várias legendas e o desaparecimento de outras”, diz.

O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, concorda que os frutos do fim das coligações eleitorais serão colhidos nos próximos anos. “Nós acreditamos que o impacto maior dessa medida será percebida em 2022, quando permanecerão no pleito os partidos fortes e com maior capilaridade pelo País”, aponta. Segundo ele, o novo cenário é propício para o partido “apresentar o maior número possível de candidatos a prefeito e vereador em todo o Brasil”.

Para o fundador e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a medida é “saudável” porque obriga os partidos a se preocuparem mais com sua estrutura interna do que com os arranjos pré-eleição. Ele conta como o partido vem se preparando para o pleito de 2020.

“Nós incentivamos, ao longo desse tempo, o lançamento de candidaturas para prefeitos e vice dentro do partido. E mostramos a importância que é o partido ir preparando a chapa de vereadores, porque, como não teria mais a coligação, nós precisaríamos de um número maior de candidatos”, diz.

O deputado federal José Guimarães (CE), coordenador do grupo de trabalho eleitoral do PT, concorda com os benefícios citados acima. Ele aponta, no entanto, que o fim das coligações proporcionais pode abrir caminho para a extinção de siglas que fazem parte da estrutura da política do País.

“Algumas legendas que fazem parte da história da democracia brasileira podem deixar de existir. Muitas vezes uma legenda que tem dez deputados na Câmara faz muito mais do que outra que tem trinta deputados, por exemplo”.

O professor da FGV concorda com essa análise. “Não tem como separar o que é um partido com pouca contribuição para a sociedade do que é um partido importante, como a Rede, por exemplo, que já perdeu o fundo partidário e vai ter dificuldade para competir: sem recurso e com pouco tempo de TV”, avalia.

Candidaturas femininas x laranjal

Outro efeito positivo do fim das coligações partidárias para cargos proporcionais é a chance de que mulheres tenham mais espaço no cenário eleitoral. Isso porque, se antes o cumprimento da cota de gênero de 30% para as candidaturas se aplicava à coligação como um todo, agora ela se aplica individualmente a cada partido. Com isso, também deve ocorrer a redução da possibilidade das chamadas candidaturas laranja.

Isso se explica, segundo Teixeira, porque os nomes lançados precisam “ser para valer”. “O argumento é que precisa somar votos para sobreviver. Não dá para brincar de candidatura, sobretudo nos pequenos partidos”, justifica. Ele avalia ainda que depois dos recentes escândalos envolvendo candidaturas laranja em Minas Gerais e em Pernambuco, por exemplo, a fiscalização tende a ser mais dura.