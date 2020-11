Quais são as regras da propaganda eleitoral no 2º turno?

Diferentemente do primeiro turno das eleições para prefeito, em que o horário de propaganda eleitoral no rádio e televisão era distribuído de acordo com o tamanho da bancada de deputados federais dos partidos da coligação do candidato, no segundo turno os dois postulantes que concorrem terão tempos iguais de inserção. A partir desta sexta-feira, 20, começará a transmissão do horário eleitoral nas cidades que terão segundo turno.

Algumas outras regras, além da distribuição do tempo, também mudam em relação às propagandas do primeiro turno. Confira como será veiculada e o que é permitido nas propagandas eleitorais que voltam nesta semana, de acordo com a legislação:

Tempo e horário das inserções

Assim como para o primeiro turno, os blocos de propaganda serão veiculados nas rádios de segunda a sábado das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 e nas emissoras de televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Além delas, haverá a reserva de 25 minutos diários, inclusive aos domingos, para inserções de 30 a 60 segundos durante o horário de comerciais da programação normal das emissoras e rádios. As inserções deverão ocorrer durante os blocos de programação das 5h às 11h, das 11h às 18h e das 18h às 24h. O tempo, tanto nos blocos, quanto nas inserções, será igual para ambos os candidatos no pleito.

Ordem de candidatos

A exibição das inserções começará com a campanha do candidato mais votado no primeiro turno na cidade, com alternância da ordem a cada programa ou veiculação das propagandas.

Aparição de apoiadores

Os 25% do tempo das propagandas veiculadas no horário eleitoral em que é permitida a aparição de outras pessoas que não o próprio candidato se mantém no segundo turno, com uma exceção. Fica proibido que filiados a partidos que tenham formalizado apoio ao candidato adversário apareçam na propaganda da campanha.

Outras proibições

Assim como nas propagandas ao primeiro turno, é proibida a utilização de imagens nas peças de pesquisas “ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral” em que seja possível identificar o entrevistado ou haja manipulação de dados, segundo a legislação. Para a divulgação de pesquisas eleitorais, é necessário informar a data da realização e a margem de erro.

Propagandas sem a identificação do nome e número do candidato nas urnas também continuam vedadas, assim como utilização de montagens, “trucagens”, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.

Continua permitida a veiculação de entrevistas com candidato e cenas externas em que ele, pessoalmente, divulgue as realizações de governo ou da administração pública, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos, além de atos parlamentares e debates legislativos.