Qual Estado será o primeiro a decretar ‘lockdown’?

Com o rápido avanço do coronavírus no Brasil, fica a pergunta: qual será o primeiro governador a ter coragem de intensificar as medidas de isolamento e decretar um “lockdown”? A medida foi tomada por vários países e começa a ser especulada em alguns Estados cuja situação das UTIs é mais do que preocupante. No Rio de Janeiro, por exemplo, já há uma fila de 300 pessoas aguardando um leito de tratamento intensivo. E o secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, avisou que “deve ser preciso fazer um isolamento social mais profundo”.

Outro Estado que avisa que estuda medidas restritivas ainda mais rigorosas é o Maranhão. Há alguns dias, o governador Flávio Dino (PCdoB) avisa que tem um decreto de lockdown pronto. “Estamos mais próximos de um lockdown do que de reabrir”, disse. Já em São Paulo, epicentro da doença no Brasil, que tinha previsão de iniciar a reabertura no próximo dia 10, o secretário de Saúde municipal, Edson Aparecido, avisou que não há chance de relaxar as medidas agora. “Nós estamos iniciando uma discussão na prefeitura para que a gente possa fortalecer algumas dessas medidas para que a gente consiga fazer com que o isolamento na cidade possa crescer desse patamar de 48%”, disse.