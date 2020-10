‘Qualquer tentativa de privatizar o SUS deve ser rejeitada’, diz Martha Rocha

A candidata do PDT à prefeitura do Rio de Janeiro, Delegada Martha Rocha, se posicionou nesta quarta-feira, 28, em relação ao decreto publicado ontem pelo governo que autoriza “estudos de alternativas” para privatizar unidades básicas de saúde do SUS. Na opinião da prefeiturável, que aparece em terceiro lugar na disputa, com 8% de acordo com o Ibope, “qualquer tentativa de privatizar o SUS deve ser rejeitada”.

O documento é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Congressistas de oposição já protocolaram um Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do decreto presidencial.

“A pandemia nos mostrou a importância do Sistema Único de Saúde, público, universal e gratuito. Qualquer tentativa de privatizar o SUS deve ser rejeitada. Saúde é um direito de todos e o Estado tem que garantir saúde digna aos que mais precisam. #DefendaoSUS”, escreveu a candidata no Twitter.