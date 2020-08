Quase 1/4 dos congressistas são pré-candidatos em 2020

As eleições municipais deste ano podem ter número recorde de parlamentares disputando os cargos de vereador e prefeito. De acordo com levantamento feito em julho pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), 123 congressistas, sendo um senador e os demais deputados federais, devem se candidatar em 2020.

O número, caso seja confirmado no registro de candidaturas, será superior ao ano de 1996, quando 121 parlamentares se candidataram e maior ainda do que a média histórica, que é de 94 nomes.

Na avaliação do Diap, o aumento no interesse dos políticos em exercício se dá por conta da existência do fundo eleitoral para custear as campanhas. Além disso, as candidaturas de parlamentares competitivos nas bases eleitorais é vista como estratégica para os partidos visando 2022.

O departamento alerta, no entanto, que o número de candidaturas ainda deve reduzir, pois, os nomes precisam ser aprovados internamente nos partidos. Exemplo disso é o caso da deputada Sâmia Bonfim (Psol-SP), que figura na lista como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, mas que foi derrotada por Guilherme Boulos nas prévias da sigla.

Divisão por partidos

Antagonistas no Congresso, PT e PSL são os partidos que registram o maior número de pré-candidaturas de parlamentares para concorrer às prefeituras pelo Brasil. A dupla também é a que terá as duas maiores fatias na divisão dos R$ 2,035 bilhões do fundo eleitoral.

Respectivamente, são 13 contra 12 parlamentares-candidatos. O PSB conta com 12 nomes, seguido do PSD com 9, PDT, MDB e PSDB, com 8 cada, e PSOL com 7 parlamentares que cogitam o registro de candidatura.