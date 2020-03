Quase metade da comitiva de Bolsonaro está com coronavírus

Quase metade dos integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve nos Estados Unidos está com coronavírus. Ao todo, 45 pessoas acompanharam o atual ocupante do Palácio do Planalto na viagem e 22 voltaram com a doença, como mostra o Estadão deste sábado. Foi nos EUA que Bolsonaro minimizou pela primeira vez a epidemia, dizendo que ela estava “superdimensionada”. Na última sexta-feira, 20, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, indicou que o sistema de saúde brasileiro deve colapsar no fim de abril por causa da pandemia.