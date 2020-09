Quase metade da população no Rio não sabe em quem votar

Quase metade (47%) da população da cidade do Rio de Janeiro não sabe em quem votar para prefeito ou prefeita, segundo pesquisa divulgada nesta quarta, 30, pela revista Exame em parceira com a consultoria Ideia Big Data. No levantamento espontâneo, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o prefeito Marcelo Crivella lideram as preferências, com 13% e 12%, respectivamente. A terceira colocada, Delegada Martha Rocha (PDT), aparece com 2%, seguida de Benedita da Silva (PT), com 1%.

Já na pesquisa estimulada, Paes aparece na frente, com 26%, seguido de Crivella, com 17%, e Martha Rocha, com 12%, empatada tecnicamente com Benedita, com 10%.

Com relação aos rejeitados, Crivella encabeça a lista, com 45%, Paes, com 35%, e Benedita, com 30%, empatada tecnicamente com Martha Rocha, com 27%.

Entre os temas que deveriam merecer maior atenção dos candidatos no pós-quarentena, segundo os entrevistados, saúde obteve a maior pontuação, de 59%, seguido de educação, com 56%, emprego, com 43%, segurança, com 33%, e combate à corrupção, com 22%.

A definição do voto só deverá ocorrer na última semana antes da eleição para 40% dos entrevistados, nas próximas semanas para 33% e no dia do pleito para 24%.

Questionados sobre a disputa no segundo turno, Paes venceria caso o ex-prefeito disputasse com todos os demais candidatos: Benedita, Crivella e Martha Rocha. Já Crivella venceria, sem Paes ser mencionado, contra Benedita e, por uma pequena margem, Martha Rocha. Já numa disputa entre Martha Rocha e Benedita, a delegada venceria a eleição, com uma diferença de 10 pontos porcentuais.

A pesquisa foi realizada por telefone, entre os dias 25 e 29 deste mês, com 800 pessoas. Apresenta margem de erro de 3 pontos porcentuais para mis ou para menos.