Quatro deputados pularam o muro pró-Eduardo

Gustavo Zucchi

Quatro deputados que constam na lista que colocou Eduardo Bolsonaro (SP) na liderança do PSL também assinaram a lista anterior, que mantinha o deputado Delegado Waldir (GO) no cargo. São eles: Daniel Freitas (SC), Enéias Reis MG), Léo Mota (MG) e Marcelo Brum (RS). Parte da estratégia da ala bivarista da legenda para reverter a posição do filho de Bolsonaro na liderança é tentar invalidar estes nomes. Uma nova lista deve ser protocolada ainda nesta segunda-feira para colocar Waldir novamente como líder do PSL na Câmara.