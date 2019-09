Queda de Cintra anima Ciro a promover seu ‘recall’ de mandato

Equipe BR Político

Com a queda do secretário da Receita que defendia uma “nova CPMF”, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aproveitou para reforçar sua proposta de pedir o “recall” – cassação de mandatos – de governantes que “tenham prometido uma coisa na campanha e façam outra completamente oposta no governo”.

O ex-presidenciável relaciona o repúdio do presidente do Jair Bolsonaro pela CPMF com o flerte do ministro Paulo Guedes com a proposta ao ponto de estimar alíquotas para uma nova contribuição. “Estas mentiras do Bolsonaro são muito graves!”, escreveu, acusando novamente o governo de “estelionato eleitoral”.

A reforma política que defendo há mais de 24 anos (meu livro O Próximo Passo) propõe o RECALL, instrumento de democracia direta como os plebiscitos e referendos. pic.twitter.com/M4L4c4ehwd — Ciro Gomes (@cirogomes) September 11, 2019

Este instrumento permite que os eleitores proponham a cassação de mandatos que tenham prometido uma coisa na campanha e façam outra completamente oposta no governo. Estas mentiras do Bolsonaro são muito graves! — Ciro Gomes (@cirogomes) September 11, 2019

Você viu aqui no BRPolítico que a “nova CPMF” custou a cabeça do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. A ideia é estudada pela equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas o tributo é bastante impopular. Uma pesquisa feita pelo Idea Big Data em parceria com o BRPolítico, em agosto, mostrou que 51% dos ouvidos eram contra qualquer imposto que incida sobre movimentações financeiras.

Pelo “recall” proposto por Ciro, os cidadãos poderiam revogar o mandato de governantes eleitos se não estiverem satisfeitos. Ele é diferente de um impeachment, que precisa ser instalado e decretado pelos representantes da população. Hoje, o “recall” político existe na Suíça e em alguns Estados norte-americanos.