‘Tributo mortal na popularidade do governo’

Com sucessivas pesquisas apontando quedas cada vez mais acentuadas na popularidade, Jair Bolsonaro pode afundar de vez o indicativo caso confirme a intenção de sua equipe econômica de trazer de volta e de forma turbinada a impopular CPMF. Até mesmo aliados do presidente, como deputado Paulo Martins (PSC-PR), avisam que a decisão pode ser o prego que falta no caixão da combalida popularidade presidencial. “É uma insanidade que tributaria de forma mortal a popularidade do governo”, disse.

Levantamento do Datafolha do último dia 2 de setembro mostra que 38% da população já reprovam o governo Bolsonaro. Além disso, tudo indica que a CPMF não seria aprovada no Congresso. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisa repetidas vezes que a proposta não teria apoio dos parlamentares.