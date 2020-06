Queiroz aparece em vídeo de campanha de Flávio

Três meses antes da Operação Furna da Onça revelar movimentações financeiras atípicas no valor de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Fabrício Queiroz, ele fez ao menos uma aparição na campanha vitoriosa de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao Senado Federal, em agosto de 2018. Queiroz foi preso na última quinta-feira, 18, na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia, no interior de São Paulo, depois que o Ministério Público do Rio alegou na Justiça tentativas de obstrução das investigações sobre supostos desvios de salários dos funcionários na Alerj, as chamadas rachadinhas.

No dia seguinte, o Ministério Público Federal intimou Flávio Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre supostos vazamentos da Polícia Federal a respeito da Furna da Onça. Ele terá 30 dias, a contar do recebimento, para marcar o depoimento.

Em relatório publicado pelo MP fluminense no final do ano passado, o órgão aponta Flávio como líder da organização criminosa atuante na Alerj e diz que Queiroz não agiu sem o consentimento de Flávio.