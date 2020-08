Queiroz de volta à prisão

Um dia depois de o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer revogar a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia de Aguiar, nesta sexta-feira, 14, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Alerj retornou ao sistema prisional.

O casal cumpria prisão domiciliar desde o mês passado, quando foram beneficiados por habeas corpus concedido pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha. Queiroz chegou a ficar preso em Bangu, após ter sido encontrado na casa do advogado Frederick Wassef, amigo e advogado da família Bolsonaro. No período, Márcia ficou foragida e só se apresentou à polícia para colocar tornozeleira eletrônica após a ordem de prisão domiciliar ser expedida.

Queiroz é apontado pelo Ministério Público como coordenador do esquema das “rachadinhas” no gabinete de Flávio à época em que ele era deputado estadual no Rio.

De acordo com o Estadão, Queiroz deixou o condomínio onde mora na Taquara, zona oeste do Rio, por volta de 11h10 dentro de um carro do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Outro veículo saiu logo atrás – não há ainda a confirmação de que Márcia estaria nele. Um advogado do casal, que saiu às pressas, limitou-se a dizer que “os dois estavam saindo”.