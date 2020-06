Queiroz deve depor hoje

O ex-assessor Fabrício Queiroz deve prestar depoimento nesta segunda-feira, 29, aos investigadores da Operação Furna da Onça, no inquérito que apura o vazamento de informações sigilosas.

Preso desde o dia 18, essa será a primeira vez que Queiroz comparece a um depoimento desde que seu nome veio à tona, em dezembro de 2018, informou o Estadão.

Queiroz e o ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), hoje senador pelo Republicanos, foram intimados a prestar depoimento depois de o empresário Paulo Marinho, ex-aliado do clã Bolsonaro, dizer que o gabinete do “zero um” foi informado com antecedência da investigação sobre as “rachadinhas”.