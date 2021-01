Quem controla a agenda do Congresso

Há um engano na interpretação de que as prováveis vitórias de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) representarão uma espécie de passe livre para o governo na agenda do Congresso. Se esses resultados se confirmarem, é óbvio que o Planalto terá uma interlocução muito boa com os dois parlamentares. Mas isso existiu desde sempre com Davi Alcolumbre (DEM-AP) no Senado. E, em momentos importantes, especialmente na discussão de matérias econômicas, também ocorreu com o hoje adversário Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Se o relacionamento de Maia com Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre foi complicado e acabou implodindo, isso não impediu que a reforma da Previdência fosse aprovada. Pelo contrário. O empenho de Maia foi decisivo para que a proposta econômica mais importante do governo passasse no Congresso.

Por outro lado, a ótima relação de Bolsonaro com Alcolumbre não garantiu, por exemplo, que as discussões sobre privatizações avançassem. O senador do Amapá foi contra desde o início a ideia de venda da Eletrobrás, como deseja a equipe econômica. E Rodrigo Pacheco deve seguir na mesma linha, se for eleito.

Se quiser influenciar na condução da agenda do Congresso, o governo vai precisar de grande articulação política, algo que nunca foi seu forte. Já na largada, antes mesmo de vencerem, Pacheco e Lira já mostraram que suas opiniões nem sempre estarão alinhadas a do Planalto – o que é óbvio. Pacheco disse que o teto de gastos não precisa ficar intocado, algo que arrepia Guedes e o mercado. Já Lira fala a favor do pagamento do auxílio emergencial, algo que é ainda polêmico dentro do governo.

Se seus aliados vencerem, Bolsonaro pode assegurar a blindagem política que necessita contra um eventual pedido de impeachment – o que não é pouco. Mas, nos dois últimos anos, Rodrigo Maia não fez qualquer movimento nesse sentido e apanhou bastante por causa disso. Por isso, mesmo tendo aliados no comando do Congresso, Bolsonaro não vai poder se desobrigar da negociação política para conseguir avançar na agenda do seu interesse.