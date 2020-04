Quem descumprir quarentena em Fortaleza poderá pagar multa

A Câmara dos Vereadores de Fortaleza deve votar nesta quarta-feira, 22, um projeto de lei que endurece as punições a quem descumprir a quarentena na cidade. A proposta foi enviada pelo Executivo e determina sanções para pessoas, físicas ou jurídicas, que não cumprirem as medidas de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. As penalidades podem ir de suspensão das atividades de estabelecimento até multas. A cidade registra 3.018 casos de covid-19 e 176 mortes.

De acordo com a proposta, quando a infração for considerada gravíssima, pessoas físicas podem pagar entre R$ 135 a R$ 1,8 mil reais. Microempresas podem pagar até R$ 2,7 mil, enquanto multas para empresas de pequeno porte podem chegar a R$ 2,8 mil. A penalidade a empresas podem chegar a R$ 21,6 mil.

No mês passado, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), determinou por decreto que apenas o comércio essencial, como supermercados e farmácias, deve manter o funcionamento durante a pandemia.