Quem é Braga Netto, escolhido para substituir Onyx

Equipe BR Político

Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Onyx Lorenzoni no comando da Casa Civil, o general de Exército Walter Souza Braga Netto, 62 anos, foi ex-chefe da intervenção federal na Segurança Pública do Rio. A experiência como interventor deu a ele a capacidade de lidar com crises, característica imprescindível no governo federal.

No Exército desde 1974, o general será um reforço para a ala de auxiliares militares do presidente. O nome de Braga Netto, inclusive, foi indicado a Bolsonaro pelo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. O perfil de Braga Netto vai na contramão do de Onyx. Primeiro, por ele não ter pretensões políticas. Segundo, por preferir “o trabalho ao verbo”, como descreve o Estadão.

De acordo com o Globo, para bancar a indicação do general, o Planalto listou argumentos favoráveis ao militar. No topo da lista é exaltada a “capacidade administrativa” dele e a passagem por cargo estratégico da Presidência. Ele já foi oficial superior e assessor da Subsecretaria de Programas e Projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência.