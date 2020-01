Quem entra no lugar de Alvim?

Equipe BR Político

Com a saída de Roberto Alvim da secretaria de Cultura, nomes começam a surgir como possíveis substitutos. A Folha, por exemplo, diz que a atriz Regina Duarte foi convidada para o cargo e que iria responder em breve sobre a sondagem. Já o Estadão traz dois outros nomes que também estariam sendo cotados. O primeiro é do ex-secretário municipal da Cultura em São Paulo André Sturm, atual secretário de Audiovisual federal. Outro nome seria do diretor de cinema Josias Teófilo, autor do documentário O Jardim das Aflições sobre o ideólogo da Virgínia, Olavo de Carvalho.