‘Quem não deve não teme’, diz relatora da CPMI das fake news

Gustavo Zucchi

Eleita relatora da CPMI das fake news, a deputada Lídice da Matta (PSB-BA) avisou para os governistas que quem não estiver envolvido com a divulgação de notícias falsas, não deve ter problemas com as investigações. “Quem não deve, não teme”, disse ao BRP quando questionada do “temor” de governistas de que a CPMI pode ser usada para atacar Jair Bolsonaro e sua trupe nas redes sociais.

Ela disse também que não tem como impedir que a comissão seja utilizada para fins políticos “como tudo no Parlamento”, mas que não será esse o foco. Muito menos censura. Apesar disso, ela não descartou a possibilidade de convidar ou convocar para prestar depoimento desde os filhos do presidente até influenciadores nas redes sociais. “Será impossível não debater o que aconteceu na última eleição”, afirmou.