Quem sentirá falta de Weintraub?

Equipe BR Político

Se deixar o governo, como indica o andar da carruagem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não deixará saudades. É sobre essa possibilidade que trata o artigo do colunista Leandro Colon, nesta segunda-feira, 16, na Folha. A eventual saída, escreve o colunista, pode ser um sinal positivo para que a área decole a partir de 2020. Como você leu no BRP, o esvaziamento que vem ocorrendo na pasta coordenada por Weintraub é um dos sinais de que ele pode estar de saída.

O ministro está no comando do MEC desde abril, quando foi chamado para substituir o também estrambólico Ricardo Vélez Rodríguez. “O que era para ser uma solução virou um problema. Weintraub revelou-se um caos administrativo, com um comportamento fora dos padrões adequados para um ministro de Estado e da liturgia que o cargo exige. É constrangedora sua presença no primeiro escalão da Esplanada”, aponta Colon.

O colunista usa a recente pesquisa Datafolha para sustentar seu argumento de que Weintraub não fará falta à população: dois terços das pessoas não conhecem o ministro. Apenas 32% dos 2.948 entrevistados afirmaram saber quem é o chefe do MEC.