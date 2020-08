‘Quero explorar os recursos da Amazônia com os EUA’

Uma conversa de Jair Bolsonaro com o político americano Al Gore, que aconteceu Fórum Econômico de Davos em 2019, mostra o presidente brasileiro admitindo que quer “explorar os recursos da Amazônia” junto dos EUA. E deixando Al Gore, conhecido por sua defesa das pautas ambientais, levemente assustado.

No trecho que está nas redes sociais, o americano pede para conversar com Bolsonaro sobre a Amazônia, um assunto que “lhe preocupa”. “Temos muita riqueza na Amazônia e eu adoraria explorar essa riqueza com os Estados Unidos”, responde Bolsonaro. Constrangido, Al Gore diz que “acha que não entendeu direito”. Ao lado de ambos, o chanceler Ernesto Araújo acompanha tudo em silêncio.

O vídeo faz parte do documentário “O Fórum”, já disponível em plataformas de streaming. A conversa ainda tem Al Gore falando que conhece e é “muito amigo” do ex-deputado Alfredo Sirkis, que faleceu em um acidente de carro em junho deste ano. Bolsonaro responde dizendo que “foi inimigo de Sirkis”. “A história do regime militar no meu País foi muito mal contada”, completa o presidente brasileiro.