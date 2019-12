Questionado sobre caso Queiroz, Bolsonaro se irrita: ‘Pergunta para tua mãe’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro respondeu irritado a jornalistas, nesta sexta-feira, 20, quando questionado a respeito de seu envolvimento no caso Queiroz. Em 2016, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro depositou R$ 24 mil na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O presidente repetiu que o depósito fazia parte da quitação de um empréstimo de R$ 40 mil que teria feito a Queiroz, e se irritou de vez quando o repórter perguntou se teria o comprovante de tal empréstimo. “Oh rapaz, pergunta para a tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo?”, disse Bolsonaro ao jornalista. “Querem comprovante de tudo”.

Assista no vídeo abaixo:

Segundo a Folha, o mesmo repórter questionou Bolsonaro sobre os desdobramentos da investigação do Ministério Público, que suspeita da prática de “rachadinha” no gabinete da Alerj do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, na época em que o “01” era deputado estadual. “Você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual”, disse o presidente.