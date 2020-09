Teste de quinta vacina contra coronavírus no Brasil é anunciado

O Brasil será ambiente de testes para mais uma vacina que está sendo desenvolvida contra o coronavírus. Nesta quarta-feira, 9, a rede de laboratórios clínicos brasileira Dasa anunciou que testará uma vacina em parceria com a Covaxx, divisão da United Biomedical, em no mínimo 3 mil voluntários no País.

A vacina está ainda em estágio de conclusão da fase 1, que avalia segurança do produto, em teste em Taiwan. No Brasil, será feito um teste combinado de fases 2 e 3, que avaliarão simultaneamente a capacidade de induzir produção de anticorpos neutralizantes e a eficácia (capacidade de proteger de fato contra o vírus) do medicamento.

As empresas esperam começar a recrutar pacientes em novembro, depois que o relatório da fase tiver sido submetido à aprovação da Anvisa. A vacina da Covaxx é a décima do mundo a anunciar planejamento de fase 3 e a quinta a entrar em testes clínicos no Brasil. As outras que já realizam testes no Brasil são as desenvolvidas pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, a pela chinesa Sinovac, a do Instituto Gamaleya (Rússia) e a da multinacional Pfizer.