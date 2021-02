Rachado, DEM desembarca de bloco de apoio a Baleia e adota neutralidade

Com sua bancada dividida, o comando nacional do Democratas decidiu desembarcar do bloco de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo comando da Câmara. Rossi é aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que acabou vendo seu próprio partido ajudar a candidatura de Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio de Jair Bolsonaro.

Com a bancada rachada e com o governo oferecendo cargos e emendas, os deputados do partido pressionaram o comando do DEM para que desfizessem o bloco com Baleia. Assim, o movimento sinaliza um enfraquecimento da candidatura do emedebista. Mas, na prática, a conta não deve mudar pois Lira já tinha pelo menos metade da bancada dos 30 deputados a seu favor.