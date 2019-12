Radares móveis devem ser retomados hoje em rodovias federais

Equipe BR Político

Por determinação da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem até esta segunda-feira, 23, para retomar o uso dos radares móveis nas rodovias federais. Os equipamentos foram suspensos em agosto, devido a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. No dia 11 de dezembro, porém, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, atendeu a uma liminar do Ministério Público Federal e deu um prazo inicial de 72 horas para que a PRF retomasse o uso dos radares. O prazo acabou sendo estendido e termina nesta segunda-feira.

Segundo o G1, a PRF afirma que “já iniciou as tratativas necessárias, alinhada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para efetivar o cumprimento judicial que determina a retomada do uso dos radares nos procedimentos de fiscalização do órgão”. Como você viu aqui no BRP, após a retirada dos radares móveis, houve um aumento nos números de mortos e feridos nas rodovias federais. Entre agosto e outubro deste ano, o número de óbitos aumentou 2% e o de feridos, 9,1%, ante o mesmo período de 2018, segundo dados da própria PRF.