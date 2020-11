Com pouco mais de 95% das urnas apuradas, Rafael Greca (DEM), é oficialmente o vencedor da eleição em Curitiba, capital do Paraná. Ele liderou a disputa ao longo de toda a campanha.

O atual prefeito que concorria à reeleição aparece com 59,77% dos votos na capital. O segundo colocado é Goura, do PDT, com 13,26% do eleitorado.