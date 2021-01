Ramalho reclama: Eleição na Câmara ‘deve ser à luz do dia’

Para que mudar as regras momentos antes da partida? Primeiro a tentativa do voto virtual, agora no "cair da noite"… A eleição deve ser à luz do dia, com ampla cobertura da imprensa livre e presença dos parlamentares. Tudo com os cuidados óbvios para esses tempos de pandemia.

— Deputado Fábio Ramalho (@deputadofabiomg) January 27, 2021