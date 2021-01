Ramalho ‘surpreso’ com gastos de campanha de candidatos ao Congresso

O candidato avulso do MDB à presidência da Câmara, Fábio Ramalho (MDB-MG), se diz surpreso com o investimento de campanha dos adversários na disputa pela Casa.

“Cargos mais uma vez são distribuídos, faixas caras e coloridas enfeitam as superquadras de Brasília. O investimento para ser presidente desta Casa, mesmo em tempos de pandemia e redes sociais, é de surpreender”, apontou.

Como você leu ontem aqui no BRP, o Estadão revelou na quinta, 28, que o governo destinou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais nesta atual fase de campanha pelos comandos da Câmara e do Senado.

Nesta reta final, a campanha está em sua fase mais acirrada, com críticas mútuas dos adversários Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP), respingando em Rodrigo Maia (DEM-RJ), articulador da disputa do emedebista, com a possibilidade de aliados votarem em Lira.