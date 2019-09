Ramos bate o bumbo contra reforma tributária

Gustavo Zucchi

O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) está indo para São Paulo se encontrar com cinco governadores do Nordeste. O tema do jantar será a reforma tributária, da qual Ramos é um crítico. Ele quer convencer os governadores que a reforma que atualmente está em tramitação na comissão especial da Câmara será prejudicial para a Zona Franca de Manaus e para “toda a indústria nacional”. A ideia é ter aliados para brigar por mudanças no texto na Câmara. Ramos, que foi presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência, é cotado como possível candidato à prefeitura de Manaus no próximo ano.