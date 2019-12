Ramos: ‘Com Moro de vice, Bolsonaro ganha no primeiro turno’

Equipe BR Político

Na avaliação do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, uma dobradinha entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, seria imbatível na eleição de 2022. Como você leu no BRP, dentro do governo, a popularidade do ex-juiz da Lava Jato entre os eleitores é maior do que a do próprio Bolsonaro. Moro, no entanto, já disse repetidas vezes que não pretende ser candidato.

“Eu falei para o presidente que, se hoje ele fosse tentar a reeleição, com Moro de vice, ganhava no primeiro turno, disparado”, afirmou Ramos, em entrevista ao Estadão. Segundo ele, no entanto, a ideia não tem eco nos planos de Bolsonaro. “Mas o presidente não vê isso como uma possibilidade. Mas não vê porque não vê nada disso (risos). Seria importante ele ter, sim, um novo mandato para arrumar a casa. Sinceramente, em quatro anos não dá para consertar tudo”, disse.