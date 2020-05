Ramos convida artistas para discutir regularização fundiária

Relator do projeto de lei que trata da regularização fundiária, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) está convidando artistas para discutir o PL. A categoria tem pressionado parlamentares a se posicionarem contra o texto, que foi criado para discutir as regras da conhecida “MP da Grilagem”, que caducará em breve. “Ainda não temos o relatório final, mas estou aberto a ouvir a todos, como tenho feito desde que assumi a relatoria, a fim de chegar a um texto que concilie benefícios aos pequenos produtores e rurais e conservação ambiental”, disse Ramos.

Na última segunda-feira, artistas do coletivo 342 Amazônia divulgaram um vídeo pedindo para o deputado e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não votarem na próxima quarta-feira, 20, o PL. “Não é possível que diante do agravamento da COVID-19 no país e também de assuntos urgentes que são nossas prioridades, os deputados queiram votar às pressas um projeto tão importante sem ouvir todos os setores e sem buscar entendimento sobre questões socioambientais”, afirmaram.