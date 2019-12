Ramos critica Porta dos Fundos, mas não fala de atentado

Equipe BR Político

O atual ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, manteve o silêncio do Planalto sobre o ataque à produtora Porta dos Fundos, mas criticou o polêmico especial da Natal do grupo de comédio. Em seu Twitter, Ramos classificou o vídeo no qual Jesus aparece retratado como gay como “falta de respeito” e fez um paralelo com piadas sobre Maomé, que geram a revolta de terroristas pelo globo. “Nos países muçulmanos, atacar Maomé é motivo de revoltas, pena de morte e causa até conflitos. Respeitem Jesus , para nós cristãos o Filho de Deus”, escreveu.