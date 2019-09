Ramos defende investigação sobre a Lava Jato

Equipe BR Político

Um dos deputados que assinou o requerimento pedindo a abertura da CPI da Vaza Jato, Marcelo Ramos (PL-AM) defendeu as investigações sobre possíveis ilegalidades cometidas durante a Lava Jato. “A Lava-Jato não se confunde com as ilegalidades cometidas em nome dela”, explicou. “Que as ilegalidades cometidas em nome dela sejam investigadas, até para fortalecê-la”, afirmou.

Ramos foi o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência e um dos principais articulares pela aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Como mostrou o BRPolítico na última sexta-feira, vários deputados importantes dos partidos que integram o chamado Centrão assinaram o pedido.