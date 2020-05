Ramos diz que não aceita mudanças no governo no PL da regularização fundiária

Relator do projeto de lei da regularização fundiária, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) emitiu uma nota avisando que não aceitará as mudanças desejadas pelo governo em seu relatório. “Construí um acordo com vários segmentos da sociedade. No entanto, alguns setores do governo desejam um projeto mais flexível e com limites maiores. Não tenho como avalizar isso”, avisou Ramos.

Dentre as mudanças desejadas pelo Planalto e que não serão aceitas pelo parlamentar estão, por exemplo, o aumento para 15MF (Módulo Fundiário), o Marco temporal para 2014 e garantir prioridade para o invasor nas licitações de terras públicas da União. “Eu, como homem da Amazônia, não posso avançar nos limites que me impus. Meu relatório será mantido nos limites já impostos pelo projeto do deputado Zé Silva”, disse. O texto seria votado hoje, mas acabou retirado de pauta atendendo um pedido do próprio relator.