Ramos: ‘Lamento que Maia tente dividir a Câmara que ele sempre buscou unir’

Candidato a 1º vice-presidente na chapa de Arthur Lira (PP-AL), Marcelo Ramos (PL-AM) reclamou da postura de seu antigo aliado, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tenta vender o Centrão como “governista” por ter apoio do Palácio do Planalto. “O presidente Rodrigo Maia foi eleito com o apoio do Planalto. Ele é a maior prova de que é possível ser eleito com esse apoio e defender a independência do Parlamento”, lembrou Ramos.

Na eleição em 2019, Maia contou com 334 votos, incluindo de parlamentares do PSL, então partido que formava base do governo de Jair Bolsonaro. “Lamento que o presidente tente dividir a Câmara que ele sempre buscou unir”, completou Ramos. O parlamentar amazonense tentou sair como nome do grupo de Maia para presidência da Câmara, mas acabou recuando e se juntado ao seu partido no bloco comendado por Lira.