Ramos pede ‘socorro’ para comunidades indígenas do Amazonas

O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) está pedindo “socorro” para as comunidades indígenas do Amazonas que estão suscetíveis a contrair o coronavírus. O parlamentar avisou que a morte do líder indígena Walter Antônio Benjamin Baniwa deve ser um sinal de alerta para a presença da doença que tem potencial para causar um verdadeiro morticínio em comunidades do Estado.

“Desde o início eu tenho alertado para as preocupações dos efeitos do vírus se chegasse nas comunidades indígenas. Infelizmente, o vírus já chegou. Municípios como São Gabriel da Cachoeira e São Antônio do Sá começam a ter um número cada vez maior de infectados e as mortes são noticiadas a todo momento”, afirmou Ramos. “A morte do professor e liderança indígena Walter Benjamin Baniwa tem que ser esse ponto de alerta para que a OMS, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amazonas definam uma estratégia definindo barreiras sanitárias e mecanismo de atendimento para as populações indígenas.”