Ramos: ‘Quem ganha eleição da Câmara é voto de deputado’

Marcelo Ramos (PL-AM), candidato à vice de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara, minimizou as duas “vitórias” obtidas pelos aliados de Baleia Rossi (MDB-SP) nesta segunda-feira. A primeira foi a “manobra” de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Luciano Bivar (PSL-PE) para impedir que a bancada bolsonarista do PSL tenha assinaturas suficientes para integrar o bloco de Lira. A segunda foi a formalização do apoio do Solidariedade ao emedebista.

“Ninguém vai ganhar a eleição manipulando decisões que deveriam ser por maioria e nem pegando declaração de presidente de partido”, afirmou o parlamentar. “Quem ganha eleição da Câmara é voto de deputado.”

Enquanto Baleia Rossi conseguiu apoio de diversas lideranças importantes, Lira tem apostado em dissidências. O alagoano faz campanha viajando o Brasil e tem ao seu lado nomes como Celso Sabino (PSDB-PA) e Elmar Nascimento (DEM-BA), que rejeitam a decisão de suas siglas e estão com Lira na disputa.