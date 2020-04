Ramos quer ‘disputas políticas em quarentena’ no Amazonas

Com o coronavírus fazendo muitas vítimas no Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) propôs hoje que os políticos do Estado deixem as divergências de lado para tentar um esforço conjunto para conter o avanço da doença.

“Quero sugerir a toda a classe política do Amazonas que coloquemos as disputas políticas em quarentena e concentremos todos os nossos esforços nas ações de proteção da vida dos amazonenses. Nosso Estado vive um drama e precisa da união e colaboração de todos”, afirma Marcelo Ramos.