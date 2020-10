Ramos sobre Salles: ‘Quando um não quer, dois não brigam’

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, parece disposto a colocar a briga com Ricardo Salles, atual titular da pasta do Meio Ambiente, no passado. Ramos esteve com Jair Bolsonaro passeando de moto pelas ruas do Distrito Federal neste domingo e, quando questionado sobre o entreveiro, deixou entendido que é algo superado. “Quando um não quer, dois não brigam”, disse o ministro quando questionado.

A briga começou após reportagem de O Globo revelar que parte da ala militar do Planalto estaria insatisfeita com a postura de Salles de “esticar a corda”. O ministro do Meio Ambiente reclamou nas redes sociais de uma suposta postura de “Maria Fofoca” de Ramos. No último sábado, diversos parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), manifestaram apoio a Ramos após os ataques.