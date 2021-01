Ramos sugere ‘reverter’ para Amazonas custo de convocação do Congresso

Candidato a primeiro vice de Arthur Lira (PP-AL) na sucessão da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), que tem se dedicado a ajudar no desastre causado pela pandemia em Manaus, não quer a antecipação da volta dos trabalhos no Legislativo. O parlamentar deixou uma “sugestão” para seus colegas que querem uma convocação do Congresso. “Revertam os custos da convocação em doação de oxigênio para o Amazonas. É isso que vai salvar vidas”, disse.

Parlamentares aliados de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e de oposição querem a volta imediata dos trabalhos. Tanto para discutir a questão da pandemia no Amazonas, quanto para fazer pressão para que um possível impeachment de Jair Bolsonaro seja pautado. O bloco de Lira, do qual Ramos faz parte, é o favorito do Planalto para sucessão na Câmara.