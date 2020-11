Ramos usa 2018 para rebater derrota bolsonarista em 2020

Um dia após um dos principais representantes da tal ala ideológica do governo federal, Filipe Martins, apontar uma renovação da esquerda a partir de resultados das eleições municipais de domingo, 15, além de sugerir um mea-culpa da extrema-direita, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, voltou a reforçar nesta terça, 17, que as análises estão “equivocadas”.

Ontem ele já o fizera, dizendo que a esquerda saiu derrotada e os partidos “aliados às pautas e ideias do governo Bolsonaro” foram vitoriosos. O mentor intelectual dos extremistas do Palácio do Planalto, Olavo de Carvalho, afirmara também, no mesmo dia, que o culpado pela derrota de aliados do presidente no pleito é Jair Bolsonaro.

O mesmo discurso de minimizar a derrota do conservadorismo e da negação da política fizeram Bolsonaro e seu filho Carlos, mas dos 13 prefeitos e 45 candidatos a vereador apoiados pelo presidente, apenas dois prefeitos foram para o segundo turno, dois foram eleitos e sete vereadores foram eleitos.

Continuo a observar diversas análises equivocadas sobre o 1º turno das eleições municipais. É hora de relembrar que, em 2018, o Presidente Bolsonaro se elegeu “contra tudo e contra todos”. Não há maior exemplo de força política como essa! 🇧🇷#fechadocombolsonaro — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) November 17, 2020

Candidatos a vereador apoiados por Bolsonaro:

ELEITOS

Carlos Bolsonaro (Republicanos) – Rio de Janeiro

Nikolas Ferreira (PRTB) – Belo Horizonte

Pastor Júnior (Podemos) – Recife

Marco Aurélio Filho (PRTB) – Recife

Aleluia (DEM) – Salvador

Paulo Chuchu (PRTB) – São Bernardo do Campo

Jessicão (PP) – Londrina

NÃO ELEITOS

Wal do Açaí (Wal Bolsonaro) (Republicanos) – Angra dos Reis

Sonaira Fernandes (Republicanos) – São Paulo

Clau de Luca (PRTB) – São Paulo

Deilson Bolsonaro (Republicanos) – Boa Vista

Cely Duarte (Podemos) – Fortaleza

Alex Ceará (PSC) – Fortaleza

Capitão Araújo Lima (PP) – Aracaju

Rubenita Lessa (PSL) – Teresina

Marília Ferraz (PRTB) – Recife

Osvaldo Neto (PSC) – Recife

Coronel Meira (PSC) – Recife

Nelson Monteiro (PSC) – Recife

Cabo Silveira (Patriota) – Campo Grande

Inspetor Alberto (PROS) – Fortaleza

Michele Assis (Patriota) – João Pessoa

Alisson Novaes (Patriota) – João Pessoa

Nayana Pontes (DEM) – Campina Grande

Coronel Márcio Saraiva (DEM) – Campina Grande

Cabo Emanuel Diniz (DEM) – Campina Grande

Alessandro (PRTB) – Olinda

Paula Milani (PMB) – Curitiba

Coronel Kelson (Patriota) – João Pessoa

Gilvan (DEM) – Campina Grande

Thiago (DEM) – Campina Grande

Solange Lopes (Patriota) – Dourados

Luiz Costa (Solidariedade) – Queimados

Marcelo Conrado (PRTB) – Goiânia

Vigilante Assumar (Republicanos) – Goiânia

Rodolfo Souza (PSL) – Goiânia

Devanir Novellino (PRTB) – Cidade Ocidental

Taciana Muniz (Patriota) – João Pessoa

Jeová Junior (PSL) – Sobral

Fábio Ferreira (Republicanos) – Nova Iguaçu

Aderbal Poroca (DEM) – Paulista

Edilane Mansueto (DEM) – Campo Grande

Guilherme Paz (DEM) – Garanhuns

Adilson Bolsonaro (PSD) – Santa Cruz do Capibaribe

Abimael Santos (PP) – Toritama

Candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro

SEGUNDO TURNO

Marcelo Crivella (Republicanos) – Rio de Janeiro

Capitão Wagner (PROS) – Fortaleza

ELEITOS

Gustavo Nunes (PSL) – Ipatinga

Mão Santa (DEM) – Parnaiba

NÃO ELEITOS