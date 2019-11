Randolfe: ‘A omissão do Estado continua fazendo vítimas’

Marcelo de Moraes

O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), protestou contra o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, na sexta no Maranhão. Para o senador, o crime é culpa da “omissão do Estado”, já que, na sua avaliação, haveria proteção aos madeireiros ilegais. Existe a suspeita de que o líder indígena possa ter sido morto por madeireiros. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acionou a Polícia Federal, neste sábado, para investigar o crime.

“A omissão do Estado continua fazendo vítimas. Um governo que se empenha em proteger madeireiros ilegais coloca a vida dos povos indígenas constantemente em risco. Os responsáveis devem pagar! Exigimos apuração! Toda minha solidariedade ao povo Guajajara”, afirmou o senador.