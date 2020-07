Randolfe aponta ‘crueldade’ em nota de R$ 200

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) engrossou o coro dos políticos que se posicionaram contrários ao anúncio feito ontem pelo Banco Central de que vai começar a produzir notas de R$ 200.

Nesta quinta-feira, 30, pelo Twitter, o líder da oposição no Senado chamou atenção para o fato de que um terço da população do Amapá, Estado pelo qual foi eleito, sobrevive com renda mensal menor do que R$ 200.

“A nova nota de R$200 revela a crueldade da principal chaga do País: a desigualdade social. Quase um terço da população amapaense sobrevive com uma renda mensal inferior a uma cédula dessas!”, escreveu.