Randolfe: ‘Bolsonaro nunca está satisfeito em atentar contra a vida’

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou nesta segunda-feira, 6, requerimento ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), contra o novo veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro que desobriga o uso de máscaras em presídios. A medida do governo está publicada no Diário Oficial da União de hoje.

“Bolsonaro nunca está satisfeito em atentar contra a vida das pessoas. Não vamos permitir a continuidade desse projeto GENOCIDA!”, escreveu o senador no Twitter. Depois de ter passado pelo Senado, a Câmara aprovou no último dia 9 de junho o projeto que obriga o uso de máscara em locais públicos ou privados com circulação de pessoas.

Segundo Randolfe, o novo veto de Bolsonaro “burlou a Constituição”. “Uma vez sancionado, o PL vira lei, não podendo ser objeto de retificação para veto. Além disso, a tentativa de retificação foi feita após o prazo constitucional de 15 dias úteis. Estamos acionando também o STF contra a medida!”, disse o senador.