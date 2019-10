Randolfe: ‘Bolsonaro se comporta como um menino mimado’

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou nesta segunda-feira, 28, a forma como o presidente Jair Bolsonaro reagiu à vitória de Alberto Fernández na eleição argentina. Após o resultado, Bolsonaro afirmou que o povo argentino “escolheu mal” e disse que não vai parabenizar o eleito.

“É impressionante o quanto Bolsonaro apequenou nossa política externa. Se comporta como um menino mimado, e não como um Chefe de Estado. Agora coloca em risco as relações do Brasil com nosso principal vizinho, a Argentina. Parabéns a Alberto Fernández por sua eleição!”, escreveu Randolfe no Twitter.

O senador citou os principais países e chefes de Estado de quem Bolsonaro decidiu se aproximar desde que assumiu a Presidência para mostrar que todos estão passando por maus momentos, como é o caso do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que não conseguiu se reeleger e do presidente do Chile, Sebastián Piñera, que enfrenta uma gigantesca onda de manifestações.

“Bolsonaro não entendeu que as relações internacionais são conduzidas entre países, não entre pessoas. Devem ser norteadas pelos interesses nacionais, não por seus caprichos pessoais. Ainda por cima, tem dedo podre para escolher seus amigos. Ser aliado de Bolsonaro é uma maldição”, disse o senador.

É impressionante o quanto Bolsonaro apequenou nossa política externa. Se comporta como um menino mimado, e não como um Chefe de Estado. Agora coloca em risco as relações do Brasil com nosso principal vizinho, a Argentina. Parabéns a Alberto Fernández por sua eleição! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 28, 2019