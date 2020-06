Randolfe: ‘Bom seria se todos os atos de Weintraub fossem revogados’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou nesta terça-feira, 23, o cancelamento da portaria publicada na última quinta-feira dia, assinada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, que extinguia a reserva de cotas em cursos de pós-graduação nas universidades brasileiras. A suspensão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Segundo o líder da oposição no Senado, bom seria se os demais atos de Weintraub no período em que esteve à frente do MEC também fossem revogados.

“VITÓRIA! Após o STF dar prosseguimento à nossa ação para derrubar essa portaria absurda, o MEC a revogou. Bom seria se todos os atos de Weintraub fossem revogados. Mas, por enquanto, a derrubada dessa portaria racista e retrógrada é uma vitória para Educação!”, escreveu Randolfe no Twitter.